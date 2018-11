Il Bolt calciatore non decolla: «Entro novembre decido»

Usain Bolt si concederà fino alla fine del mese per decidere se continuare a perseguire una carriera nel calcio professionistico. L'otto volte campione olimpico nello sprint ha respinto l'offerta degli australiani del Central Coast Mariners dopo un lungo periodo di prova con il club A-League. «Ho ricevuto molte offerte da molti altri club», ha detto Bolt ad Omnisport. «Prenderemo una decisione prima della fine di novembre se accettare una proposta o lasciar perdere», le parole dell'uomo più veloce del mondo che oltre ai Mariners si era anche allenato col Borussia Dortmund in Germania, con i Mamelodi Sundowns in Sudafrica e lo Stromsgodset in Norvegia ed ha respinto un'offerta del club maltese La Valletta poco prima che il suo periodo di prova con i Mariners giungesse al termine. © RIPRODUZIONE RISERVATA