Higuain: «Non volevo tornare alla Juventus, a Miami sono felice»

Il ritorno del Pipita. Da Miami l'ex attaccante della Juventus si racconta a Espn parlando degli ultimi mesi della sua carriera, d'improvviso ripartita: «Quando sono tornato in Argentina, durante la pandemia, non volevo tornare alla Juventus. Non mi sembrava giusto giocare con tutti quei morti». L'attaccante ora all'Inter Miami ha raccontato del dolore vissuto accanto alla madre: «Le dissi che non avrei più giocato fin quando non fosse guarita ma lei mi ha detto di no, che sarebbe morta prima se avessi smesso di fare quello che amavo»