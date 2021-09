«Hamsik è più forte di Milinkovic-Savic»: scontro social tra i tifosi di Napoli e Lazio

Scherzare in virtù della fede ci sta



Ma credere davvero che Milinkovic Savic (per quanto calciatore fortissimo) sia stato superiore ad un centrocampista totale come Marek Hamsik è da TSO immediato



123 gol (16 in Europa)

1º per numero di assist nell’ultimo decennio in Serie A pic.twitter.com/sOhqZkNws6

— Better Call Luciano (@pasquale_caos) September 6, 2021