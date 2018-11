Gravina: «Servono duri provvedimenti»

Il nuovo presidente federale Gabriele Gravina ha commentato con parole di condanna l'episodio occorso all'arbitro della sfida Virtus Olympia SB e Atletico Torrenova, match valevole per il campionato di Promozione dove il direttore di gara Riccardo Bernardini è stato vittima di una terribile e vile aggressione. Ecco quanto dichiarato dal sito ufficiale della Federazione Italia Giuoco Calcio (figc.it): «È l'ennesimo brutto episodio, testimonianza di una cultura che dobbiamo cambiare. Chi fa questi gesti non può far parte del nostro mondo. Il presidente federale ha commentato l’episodio a margine della cerimonia di assegnazione della ‘Panchina d’oro’ che si è svolta presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano: «L'appello della mamma di questo ragazzo e di tutti gli arbitri aggrediti non resteranno inascoltati. Studieremo provvedimenti ancora più drastici per fermare questa deriva, arrivando fino all’esclusione dei club qualora dovessero emergere delle responsabilità».

Ultimo aggiornamento: 19:01

