Gardini avvisa la Lupa: «Dopo Trastevere due battaglie per il Lanusei»

Aldo Gardini, tecnico del Lanusei, suona la carica in vista della volata finale in cui i sardi vorranno dare del filo da torcere all’Avellino: "Una grande squadra si riconosce dopo una sconfitta - scrive attraverso i canali social del club - rialzando immediatamente la testa. Ci aspettano le ultime due battaglie e vi posso garantire che la mia è una grande squadra e quindi lotterà fino all'ultimo respiro. Con orgoglio avanti Lanusei." Budoni e Lupa Roma sono avvisate, i sardi non faranno gli stessi errori commessi con il Trastevere.

Ultimo aggiornamento: 19:01

