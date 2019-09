Fonseca: «Primo tempo negativo, ma ripresa super. al derby abbiamo imparato molto»

«È vero, il primo tempo non mi è piaciuto, non abbiamo fatto bene la fase offensiva. Ma nella ripresa abbiamo fatto una buona partita, con tante occasioni da gol». Paulo Fonseca, a SkySport, legge così il successo per 4-0 sul Basaksehir all'esordio in Europa League. Dal sofferto derby con la Lazio molto è cambiato nell'atteggiamento della Roma. «Quella partita è stata importante - ha spiegato il tecnico giallorosso -, quel giorno molte cose non hanno funzionato. Dopo quel match abbiamo parlato con i giocatori e capito che dobbiamo essere più aggressivi. Sono molto fiducioso perché tutti i giocatori hanno capito cosa voglio, sono aperti alle mie idee. È importante non prendere gol e nella fase offensiva la squadra attraversa un buon momento». Fonseca ha parlato anche di come è riuscito a trattenere a Roma Dzeko: «Ho parlato molto con lui, è stato importante per lui capire che tutti, dalla società, ai compagni, ai tifosi volevano che rimanesse. E poi ha capito che il tipo di gioco che voglio portare avanti gli si addice».

© RIPRODUZIONE RISERVATA