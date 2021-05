16 Maggio 2021

di Mario Tenerani

(Lettura 2 minuti)







TERRACCIANO 6,5

Un ottimo intervento su Zielinski, poi lavoro buono

MILENKOVIC 5

Errore fatale sul rigore con la trattenuta a Rrahmani

PEZZELLA 6

Meglio delle altre volte

CACERES 6

Niente di particolare, ma sufficiente

VENUTI 5,5

Sfortunato sull’autorete

BONAVENTURA 5,5

Un po’ sottotono

32’ st CALLEJON ng

PULGAR 6

Gara onesta

CASTROVILLI 5

Lontano dalla forma migliore

21’ st EYSSERIC 5,5

BIRAGHI 5,5

Spesso in ritardo sulla giocata

21’ st IGOR 6

RIBERY 6,5

Ha regalato qualche pezzo del suo repertorio

38’ st KOUAME ng

VLAHOVIC 6

Si è battuto contra una difesa forte

ALLENATORE IACHINI 6

L’avversario è troppo superiore, ma la Fiorentina gioca un buon primo tempo

NAPOLI

MERET 6

Non corre pericoli

DI LORENZO 6,5

In scioltezza

MANOLAS 6,5

Non va mai in affanno

RRAHMANI 7

Trova il rigore e poi c’è sostanza

HYSAJ 6,5

Ottima la catena con Insigne

FABIAN RUIZ 6

Un po’ in ombra, ma sufficiente

BAKAYOKO 7

In mezzo lui c’è sempre: sicurezza

POLITANO 6

Pochi guizzi, ma regolare

32’ st LOZANO ng

ZIELINSKI 7

Lotta e governo. Dal suo tiro arriva il raddoppio.

32’ st MERTENS ng

INSIGNE 7,5

Un palo, una traversa, gol su rigore e assist per Zielinski: appalusi

OSHIMEN 6,5

Cerca il gol e non lo trova, ma si da sempre da fare.

39’ st PETAGNA ng

GATTUSO 7,5

Il suo Napoli è terzo e nel girone di ritorno ha fatto 42 punti. Che marcia.

ABISSO 4,5

Ci vuole il Var per assegnare un rigore chiaro e gestisce male i cartellini