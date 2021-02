Fiorentina-Inter, le pagelle. Hakimi è un treno, Dragowski si supera

FIORENTINA

7 DRAGOWSKI

Apre la manona su Barella per una super parata, altri interventi veri su Perisic e Gagliardini. Il miglior viola

6 QUARTA

Attento e pronto a ripartire, avanti rispetto ai compagni di reparto. Si becca un giallo.

5,5 PEZZELLA

Non sempre lucido, qualche battuta a vuoto

4,5 IGOR

Brutta partita, diversi errori. Crolla a terra quando Hakimi spiana la fascia per lo 0-2

5,5 VENUTI

Fa ammonire Perisic, soffre, ma va un po’ meglio rispetto ad altri viola.

dal 29’ st MALCUIT Sv

6 BONAVENTURA

Gioca un bel primo tempo, dopo cala.

Un buon primo tempo, traversa piena.

5,5 AMRABAT

Davanti alla difesa, ma spesso impreciso. Almeno si batte

5 EYSSERIC

Una gara da mediano, ma non è il suo mestiere.

dal 29’ st PULGAR SV

5 BIRAGHI

Ha davanti Hakimi, ma spinge abbastanza. Nella ripresa cala e Hakimi passa con facilità.

dal 37’ st BARRECA sv

5 BORJA VALERO

Un ex vestito da trequartista, ma non è in serata.

dal 1’ st KOUAME 5

5 VLAHOVIC

Fa tenerezza vederlo lottare da solo contro la difesa dell’Inter.

dal 29’ st KOKORIN SV

ALLENATORE: PRANDELLI 6

Con tre assenze pesanti difficile fare di più.

INTER

6,5 HANDANOVIC

Su Bonaventura lo aiuta l’esperienza, su Biraghi l’esperienza.

6,5 SKRINIAR

Lavoro in sicurezza

6,5 DE VRIJ

Dirige la difesa

6,5 BASTONI

Un altro che si muove in scioltezza

7 HAKIMI

Si va vedere nei momenti importanti, sgassa e manda in gol Perisic. Secondo tempo bello.

7,5 BARELLA

La maglia 23 la vedi ovunque, i viola non lo reggono. Magia da fuori per il vantaggio

6,5 BROZOVIC

Regista mai in affanno

5 VIDAL

Primo tempo brutto, esce poi per infortunio

dal 1’ st GAGLIARDINI 6

6,5 PERISIC

Primo tempo in ombra, si rimette a posto dopo con il gol e un buon tiro.

dal 35’ st DARMIAN SV

6,5 SANCHEZ

Un assist vincente per Barella, uno sprecato da Lukaku. Da l’avvio anche all’azione del raddoppio interista.

dal 17’ st LAUTARO MARTINEZ 6

5,5 LUKAKU

Si vede solo per salvataggi nella propria area: meglio come difensore… Sbaglia alcune occasioni.

dal 44’ st PINAMONTI SV

ALLENATORE: CONTE (in panchina Stellini) 7

Inter per un giorno in testa alla classifica. Fuga in avanti.

ARBITRO: LA PENNA 6

Dirige senza problemi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA