Ferrari, Leclerc riceve la maglia della Lazio col suo numero: «Bellissima, grazie davvero»

L’autodromo Enzo e Dino Ferrari è pronto a ribollire di passione. La Rossa non poteva scegliere momento migliore per tornare a ruggire in Formula 1. In tre Gran Premi finora sono arrivati due pole position e due primi posti con Charles Leclerc e cinque podi totali che vedono la casa di Maranello in vetta alla classifica costruttori. L’importante sarà non illudersi e tenere altissima la concentrazione per poter regalare un’altra gioia agli oltre 120mila tifosi che saranno aggrappati alle grate della pista di Imola per incitare la Ferrari.

Leclerc riceve una maglia della Lazio con le firme dei calciatori: «Bellissima, grazie davvero»

L’approccio alla stagione di Leclerc è stato perfetto e il «predestinato» vorrà replicare quanto di buono fatto finora nel primo GP d’Italia (il secondo sarà quello di Monza). Archiviate ormai le preoccupazioni dovute al furto del suo orologio (Richard Mille) subito a Viareggio mentre è stato riconosciuto da un vasto gruppo di tifosi, momento difficile per il pilota della Ferrari. Così un tifoso della Lazio quest’oggi a Imola gli ha consegnato una maglia dei biancocelesti con il suo nome e il numero 16 stampato dietro assieme a tutte le firme dei calciatori. Un gesto fatto da Antonio Bernabei, molto vicino agli ambienti del club capitolino, che è riuscito a strappare un sorriso a Leclerc. «Bellissima, grazie davvero. Non seguo molto il calcio, ma mi fa molto piacere», ha esclamato il pilota monegasco promettendo anche che la custodirà gelosamente. Due anni fa fece impazzire di gioia i tifosi biancocelesti e il suo primo fan Immobile esclamando un «Forza Lazio». Ora potrà aggiungere nella sua bacheca anche la maglia biancoceleste nella speranza che possa portare bene sia a lui a Imola che ai biancocelesti all’Olimpico contro il Milan.