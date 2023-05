Europa League, Siviglia favorito con la Roma? Il gesto di Stramaccioni in tv

Stramaccioni nuovo eroe dei social giallorossi dopo il gesto in tv durante un commento sulla finale di Europa League Siviglia-Roma. L'ex allenatore, ora diventato opinionista di DAZN, è stato inquadrato dalle telecamere durante una trasmissione dedicata al grande evento di Budapest. Un giornalista, interpellato sulla favorita nel match, ha detto di vedere più avanti la squadra spagnola. In quel momento Stramaccioni, di fede romanista, ha mostrato le "corna" in segno di scaramanzia provando a "deviare" le energie in vista della partita del 31 maggio prossimo.