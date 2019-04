Dzeko si mette in vetrina a San Siro: l'Inter lo chiama per la prossima stagione

Ultimo aggiornamento: 23:49

Edin Dzeko si mette in mostra a San Siro dove il prossimo anno potrebbe strappare gli applausi dei tifosi del’Inter. È singolare che il bomber bosniaco abbia giocato una delle sue migliori partite in stagione contro i nerazzurri, pronti a ingaggiarlo il prossimo anno: fa tremare la Curva a pochi minuti dal fischio d’inizio con un colpo a 10 metri dalla porta che finisce tra le braccia di Handanovic ed è fondamentale nell’azione che porta El Shaarawy a segnare il gol del vantaggio. Edin prende a sportellate i difensori nerazzurri, inventa e va vicino alla rete del vantaggio con un colpo di testa allo scadere. Un biglietto da visita di tutto rispetto che non può non aver convinto ulteriormente Marotta a spingere sull’acceleratore per tentare il colpo estivo. Una stagione ad alti livelli solo nella seconda metà complice anche l'infortunio che lo ha fermato prima di Natale, mister Ranieri inizialmente lo ha provato assieme a Schick salvo poi rendersi conto che Edin è un solista. Su questo Di Francesco ci aveva visto lungo.