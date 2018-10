Roma, Dzeko: «Servono più continuità e qualità»

«È la competizione più bella sicuramente. È difficile dire qualcosa, 3 giorni fa dovevamo vincere e fare di più. Oggi abbiamo fatto di più». Edin Dzeko racconta così la sua metamorfosi dal ko con la Spal alla doppietta in Champions co il Cska. «La Champions League è più bella, non lo so, ma sicuramente ci serve più continuità di tutta la squadra, in primis io e poi tutti gli altri». Questa vittoria cambia la fisionomia del girone, potreste anche vincerlo viste le difficoltà del Real?. «Secondo non cambia niente perché dovevamo vincere - aggiunge Dzeko - Dobbiamo guardare prima al secondo posto. Ora giochiamo a Mosca e là dobbiamo provare a vincere, sicuramente non si può perdere».

