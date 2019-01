Doping, Russia non sanzionata per il ritardo nella consegna dei dati alla Wada

La Russia resta sotto osservazione, ma non verrà sanzionata per non avere rispettato la scadenza fissata per permettere l'accesso al laboratorio antidoping di Mosca agli esperti della Wada. Lo ha annunciato oggi la stessa Agenzia mondiale antidoping. L'antidoping russa Rusada era stata bandita dalla Wada nel 2015 a causa dello scandalo del doping di Stato in Russia. È stata riaccreditata a settembre, ma i patti prevedevano la consegna dei dati di laboratorio entro il 31 dicembre 2018. I russi hanno però permesso l'accesso a questi dati con quasi due settimane di ritardo. © RIPRODUZIONE RISERVATA