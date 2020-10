© RIPRODUZIONE RISERVATA

Calciomercato alle battute finali, quelle delle chiusure definitive e delle accelerazioni improvvise. Solo cinque giorni, quindi, per l’impresa delle big: piazzare quasi 400 milioni tra esuberi di lusso e calciatori in vendita, e sbloccare definitivamente gli affari sulla pista di decollo. A Milano, Torino e Roma l’indicazione resta la stessa: gli acquisti solo con la spinta delle cessioni. E laddove è necessario, le uscite andranno velocizzate regalando il cartellino. È il caso della Juventus che, dopo Higuain, si appresta a risolvere anche il contratto di Khedira. Il tedesco però non fa sconti e continua a chiedere più di 3 milioni per dire addio all’Italia con un anno di anticipo.CARTA DOUGLASLasciare la Juventus non è mai facile, soprattutto nell’anno in cui scarseggiano offerte allettanti. Lo sa bene anche Douglas Costa, proposto in questa sessione a più riprese al Wolverhampton e in Spagna con la sponda dell’agente di Cr7. Il brasiliano è ai margini del club e la sua partenza aiuterebbe i bianconeri a mandare in porto l’affare Chiesa. Il talento classe ’97 animerà gli ultimi giorni di calciomercato: è fortemente voluto dal club e da Pirlo, che lo ha messo in cima alla lista dei suoi desideri dal giorno della sua promozione. Così l’intermediario dell’operazione, Fali Ramadani, lavora senza sosta affinché l’affare da 40 milioni di euro complessivi, tra prestito e riscatto, possa andare in porto entro il gong di lunedì. Parallelamente, il ds Paratici insiste per piazzare De Sciglio (12 milioni) e Rugani (15 milioni) all’estero. Quest’ultimo ha detto sì al Valencia, anche se gli spagnoli sono disposti a prenderlo solo in prestito. Tante anche le uscite sull’agenda dell’Inter, che ha tolto Ranocchia dal mercato e raggiunto un accordo di massima con il Cagliari per il ritorno di Nainggolan. C’è l’intesa sulla valutazione (12 milioni) che i sardi cercano di raggiungere inserendo alcuni giovani.DI FRANCESCO CHIAMACosì come resta confermata la stretta di mano tra l’ex romanista e il presidente Giulini per un contratto triennale. In vendita pure Vecino (18, piace al Napoli) e Skriniar, ma il Tottenham non è disposto a spendere 50 milioni per lo slovacco. Insomma, in cinque giorni i dirigenti nerazzurri dovranno valutare tante situazioni con un occhio vigile all’occasione Alonso (Chelsea). Da Milano a Roma, giornate intense anche per i giallorossi. Perotti (3, seguito dal Fenerbahce), Fazio (3), Juan Jesus, Santon (4), Olsen (5) restano sulla lista di sbarco mentre alcuni intermediari provano ad imbastire uno scambio con protagonista Pau Lopez. Il portiere spagnolo, retrocesso a secondo, è stato offerto in Italia e all’estero ma ha fatto sapere di volersi giocare il posto nella Capitale. Ha invece un valore di 32 milioni il gruppo degli esuberi del Milan, formato Duarte, Musacchio, Krunic e Laxalt. L’obiettivo resta quello di rifarsi il look in difesa, con Tomiyasu del Bologna prima scelta davanti a Nastasic, Ruediger e Nacho. Intanto, è arrivata la firma del giovane norvegese Hauge: è costato meno di 5 milioni.OCCASIONITornando agli esuberi, anche il Napoli di De Laurentiis deve sfoltire e di molto la rosa. Il club azzurro è alle prese con la cessione di Milik (sul taccuino di Tottenham, Everton, Fiorentina), Younes (8), Ounas (15) e Llorente. Quest’ultimo ha avuto contatti con lo Spezia e il Benevento, ma prima di accettare un ridimensionamento aspetta segnali dalla Real Sociedad o dalla Juventus, che lo considera un piano B rispetto al più giovane Kean. Durmisi e Bastos completano, infine, il quadro degli esuberi della Lazio. Non solo Italia. Diversi anche i calciatori degli altri campionati sulla lista dei partenti. Con in vetrina ben cinque giocatori del Chelsea: Ruediger (25, stimato anche da Tottenham e Psg), Bakayoko (30), Emerson Palmieri (25, sui taccuini della Juventus), Kepa (40) e Alonso (25).