Cristiano Ronaldo patteggia con il fisco spagnolo: multa da 18 milioni. E lui commenta: «Tutto perfetto» Foto

«Todo perfecto, hombre», «tutto perfetto, uomo»: Cristiano Ronaldo si è rivolto così ad un giornalista che, all'uscita del tribunale di Madrid, gli ha chiesto se andasse tutto bene. L'udienza davanti al giudice dell'Audiencia Provincial de Madrid, per chiudere la partita col fisco spagnolo per le imposte non versate sui diritti d'immagine tra il 2011 e il 2014, è durata poco più di un'ora.

Cristiano Ronaldo ha archiviato il suo contenzioso con il fisco spagnolo patteggiando una condanna a 23 mesi di galera (pensa sospesa e che non verrà scontata perché si tratta di un crimine non violento) e 18,8 milioni di multa.

Ultimo aggiornamento: 12:55

