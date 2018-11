CR7 difende Higuain. L'argentino chiede scusa a Mazzoleni

Dall'altra parte, invece, Cristiano Ronaldo si gode la vittoria. «Sono molto contento, specialmente per la squadra. Abbiamo espresso un buon calcio, non è mai semplice giocare a San Siro contro il Milan. Abbiamo dimostrato superiorità, sono davvero contento». Intervistato da Sky al termine di Milan-Juventus. CR ha aggiunto: «La Juventus, con questa vittoria, ha raggiunto un altro record? Sono molto contento, anche se non sapevo nulla del record. È una vittoria importante, siamo tornati a sei punti dal Napoli. Ho anche segnato un gol, sono soddisfatto». Che cosa ha detto CR7 a Higuain? «Gli ho detto di non esagerare, per non rischiare una sanzione maggiore. Era nervoso, stava perdendo. Ma non bisogna assolutamente colpevolizzarlo, non ha detto nulla», risponde Ronaldo.

«Chiedo scusa a tutti, compagni, tifosi, all'allenatore. So che siamo un esempio per tutti i bambini, per quelli che giocano al calcio, per la gente che ti guarda ma non siamo robot, e ci portiamo dietro delle cose, e l'emozione delle partite. Però credo che a volte gli arbitri dovrebbero capire la situazione», le parole dell'argentino ai microfoni di Sky.