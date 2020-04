Fonseca: «Sì a una riduzione degli stipendi. Pronti a giocare anche in estate»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Siamo pronti a ridurci gli stipendi». Parola diche apre a una riduzione degli ingaggi in casa giallorossa per aiutare il club a superare l’emergenzain cui il campionato è stato costretto a fermarsi: «Dobbiamo essere pronti ad aiutare in questo momento difficile. Noi tutti asiamo pronti, bisogna essere sensibili è un momento troppo difficile per tutti», le parole del tecnico a. Fonseca non ha dubbi sulla tenuta atletica dei suoi calciatori grazie degli esercizi che quotidianamente li tengono impegnati: «Hanno tutti un lavoro individuale, è importante avere sotto controllo gli allenamenti che fanno: controlliamo il peso, l’alimentazione e quello che mangiano. Molti giocatori sono soli a casa ed è importante avere questo tipo di informazioni per lavorare con loro».Controlli che hanno l’obiettivo di far trovare pronta la squadra alla ripresa del campionato: «È difficile dire quando avverrà, ma dobbiamo pensare a due cose: la prima è quando ricominceremo veramente il campionato e poi quando cominceremo la prossima stagione. I giocatori non si sono fermati totalmente e in poche settimane saremo pronti a giocare. Giocare in estate? Sì, sono disposto se ne avremo le condizioni. In questo momento la salute di tifosi, giocatori e di tutti quelli che lavorano nel calcio è la più importante». Tra i calciatori che torneranno a disposizione con la ripresa del campionato ci sarà, che avrà un futuro capitano della Roma: «Ha un carattere forte e penso abbiamo la forza per diventare il capitano. In questo momento abbiamo, ma per il futuro avrà tutte le caratteristiche per indossare la fascia.? «Ho parlato con il dottore e mi ha detto che sta andando bene, sono positive le indicazioni che ho».