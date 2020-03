© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rigenerati e rivitalizzati. Luis Alberto e Jony ritrovano le loro famiglie e riacquistano un po’ di serenità. Dopo aver vissuto per parecchie settimane completamento da soli, ognuno nella propria casa, da un paio di giorni entrambi hanno potuto riabbracciare mogli e figli. Le rispettive consorti erano partite per la Spagna, poco prima della trasferta di Genova e il rientro in Italia non è stato certo agevole. Ora tutto è tornato a posto. Luis Alberto, ad esempio, che una decina di giorni fa aveva postato su Instagram il suo rammarico per non poter festeggiare il compleanno di suo figlio Lucas perché era in Spagna, per la gioia di riabbracciarlo pare abbia organizzato una piccola festa, ma soprattutto cucinato una torta in suo onore. Cose piccole, ma che in questo momento riempiono la giornata anche per un famoso calciatore.ALLENAMENTI E RINNOVOUn’iniezione di fiducia in più per il Diez biancoceleste che, come gli altri suoi compagni, sta passando questi giorni allenandosi come può e rispettando il più possibile i consigli di Inzaghi e del preparatore Ripert su esercizi da svolgere ma anche sull’alimentazione. Oggi doveva essere il giorno del rientro a Formello, ma è stato nuovamente spostato senza fissare una nuova data. Si tenterà la prossima settimana, ma è più verosimile che, a questo punto, la ripresa slitti a dopo il 3 di aprile. Per quanto riguarda il rinnovo di contratto, la Lazio e Luis Alberto hanno sfruttato questo tempo per avvicinarsi, non tanto sulla cifra fissa (circa 2,8 milioni) perché su quello c’è già un accordo, quanto sul bonus ad ogni assist (circa 130.000 euro ognuno) e sui gol (poco meno di 100.000 euro). Nonostante i tempi non siano facili, la firma sul nuovo contratto ora più che mai è solo una formalità, ma ci vorrebbe il suo procuratore ora bloccato in Spagna per l’emergenza sanitaria. Appena tutto sarà più chiaro e si andrà verso la normalità, tutto verrà ufficializzato.