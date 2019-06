Cavani trascina la Celeste: 1-0 al Cile e primo Rabbia per lo sgambetto di Jara all'invasore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Uruguay la spunta sul Cile grazie al solito Cavani, l’Ecuador e il Giapppone si condannano da soli all’eliminazione dalla Copa e ilringrazia, qualificandosi come miglior terza. Con le ultime partite del Girone C, finisce ufficialmente la fase a gironi. Al Maracanã, in un gioco intenso e duro, il risultato lo sbloccaal 37’ del secondo tempo con una mini-frustata di testa su cross di Rodríguez. Non piovono cartellini gialli - come ci si potrebbe attendere da un clasico di questa portata - ma le tensioni fra uruguaiani e cileni affiorano quando, al 28’ del secondo tempo, unche celebra il Kun Aguero. Il cileno Jara lo ferma con uno sgambetto poco sportivo che fa infuriare soprattutto Suarez e Cavani. L’ex Palermo, probabilmente, non dimentica le provocazione dell’ormai famigerato “dito di Jara” dei quarti del 2015 e chiede una sanzione per il cileno.Al Mineirão di Belo Horizonte, invece, Ecuador e Giappone, entrambe con buone chances di qualificazione, si congelano sull’1-1 con le reti di Nakajima e Mena. Le occasioni non mancano, ma alla fine a beneficiarsi è il Paraguay che troverà il Brasile. Il programma dei quarti comincia proprio dai padroni di casa, di scena a Porto Alegre quando in Italia sarà 1.30 di venerdì. Il giorno successivo, al Maracanã, si affrontano Argentina e Venezuela, rispettivamente seconde nel girone B e A. Big match a San Paolo, invece, fra, che in queste prime partite hanno dimostrato di essere in corsa per una vittoria finale. Sabato sera, alle 21 italiane, si chiudono i quarti con la sfida fra Uruguay, prima del girone C, e Perù, terzo nel gruppo A. Fra le favorite, Brasile e Argentina saranno dalla stessa parte del tabellone. Dal lato opposte, invece, conviveranno Colombia, Cile e Uruguay.