Claudio Stabile entra a far parte della società dell'Atletico Cervaro

Unità d'intenti tra l'attuale presidente dell'Atletico Cervaro, Giovanni Marandola e l'ex presidente dello Sporting Pontecorvo, Claudio Stabile. In attesa di svelare l'organigramma completo, l'Atletico Cervaro comunica l'ingresso in società dell'ex presidente dello Sporting Pontecorvo, Claudio Stabile. Sarà il nuovo presidente mentre Marandola, ricoprirà la carica di vice. Saranno la colonna portante della giovane società che, dopo il buon campionato di Promozione disputato, punta a crescere anno dopo anno. Il Presidente Stabile, arriva all'Atletico Cervaro dopo aver raggiunto nella passata stagione il secondo posto nel Campionato di Prima Categoria - Gir. I ed approdando in promozione con la compagine dello Sporting Pontecorvo e dopo le numerose esperienze calcistiche passate. Insomma, il tassello perfetto per una struttura dirigenziale che punta a rafforzarsi, e per un progetto che, come già dimostrato, vuole avere continuità nel tempo.

Ultimo aggiornamento: 20:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA