Cissé: «Siamo una squadra forte e giovane»

È entrato nella storia con il suo goal. Una rete che ha regalato una gioia indescrivibile ai suoi tifosi: stiamo parlando della marcatura messa a segno da Yossouf Cissé, il senegalese, che ha permesso al Montalto di sconfiggere l'Unipomezia e conquistare la prima vittoria in Eccellenza. L'attaccante gialloblù si racconta a 360° gradi: «Sono stato molto contento per la squadra perchè abbiamo lavorato tanto prima della partita e avevamo perso contro squadre più forti sulla carta, ma sempre giocando molto bene. Sono contento per questo gol speciale, soprattutto perché ha portato alla squadra una vittoria importante e prestigiosa». Sulla squadra: "Mi trovo bene e poi sto facendo gol. Siamo una squadra forte, giovane e lavoriamo benissimo con mister Salipante e con tutto lo staff tecnico».

Ultimo aggiornamento: 19:05

