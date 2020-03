Cipriani: «Spero di riportare l’Astrea dove merita»

Il giovane attaccante parla della sua stagione: «Non pensavo a risultati tanto eclatanti». Ci si è messo lo stop per il coronavirus a frenare la corsa di Alessio Cipriano. Senza di esso, infatti, per il giovane attaccante dell’Astrea staremmo parlando di una grande stagione: «Dato il mio allenamento costante e serio mi aspettavo di ottenere qualche risultato - dice con onestà Cipriani - ma non così eclatanti, anche grazie ad un pizzico di fortuna». Poi rivela le sue speranze per il futuro: «Spero di migliorare sempre più e magari riportare l'Astrea nelle categorie che merita».

Ultimo aggiornamento: 21:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA