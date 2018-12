Chiellini è un muro, Bentancur sempre più completo. Gagliardini, palo fatale

JUVENTUS

Szczesny 6

Zero parate, attento sulle uscite, preciso con i piedi.

Cancelo 6,5

Soffre Perisic e Allegri lo sposta a sinistra, meglio quando attacca: da suoi piedi arriva l’assist per l’1-0 di Mandzukic

Bonucci 6,5

Controlla Perisic e Icardi (qualche sbavatura di testa), in ritardo sull’azione del palo di Gagliardini. Pochi rischi, molta concretezza.

Chiellini 7

Un muro contro cui rimbalza tutta l’Inter, svetta nel gioco aereo, domina il corpo a corpo, non perde un pallone

De Sciglio 6,5

Allegri lo scambia con Cancelo, lui risponde con una prestazione solida, senza errori.

Bentancur 7

Anticipi secchi, visione e garra. Qualche palla persa di troppo, ma è sempre più completo, sfiora anche il gol.

Pjanic 6

Regia scolastica; alterna lanci e passaggi a tre metri. I piedi non si discutono, la condizione atletica invece sì: non è al top e si vede. (37’ st Emre Can ng)

Matuidi 6,5

Un solo errore – ma grave – quando perde una pallaccia al limite. Ma corre senza sosta ed è sempre nella posizione più scomoda per gli avversari

Dybala 5,5

Non brilla, non trova la posizione e sparisce dopo due conclusioni (testa e piede) nei primi minuti di gara. (27’ st Douglas Costa ng)

Mandzukic 7

Uomo partita nelle partite che contano. Affonda l’Inter con l’ottava rete stagionale, la prima ai nerazzurri in A in carriera. Irrinunciabile.

Ronaldo 6

Corre e lotta ma non incide, una delle poche partite anonime della sua stagione. Ennesima punizione stampata sulla barriera.

Allegri 7

Conferma la formazione titolare e non sbaglia, partita ruvida e sporca, ma portata a casa senza perdite. Mette il Napoli sotto pressione, è la miglior partenza nell’era dei tre punti insieme al PSG (stagione corrente). Difficile fare meglio



INTER

Handanovic 6,5

Deviazione volante su una botta di Dybala e ottimi riflessi su una capocciata rabbiosa di Chiellini, sul gol non può fare di più.

Vrsaljko 6

Bene in spinta, fatica di più in copertura ma regge l’urto

Skriniar 6,5

Qualche affanno su Ronaldo ma tiene botta e lotta senza risparmiarsi.

Miranda 5,5

Prestazione lucida e attenta, un solo errore a inizio secondo tempo che rischia di costare carissimo: perde palla in area su Dybala.

Asamoah 5

Crolla nel momento decisivo perdendosi Mandzukic sul gol.

Gagliardini 5,5

Il palo è più un tiro sbagliato che sfortunato, aveva tempo e modo per fare meglio. Si prende pochi rischi a centrocampo, non è brillante (24’ st Keita ng)

Brozovic 6,5

Il perno nerazzurro davanti alla difesa, è ovunque e sbaglia pochissimo. Salva un gol fatto in scivolata su Bentancur.

Joao Mario 6

Entra subito in partita galleggiando tra le linee, poi perde ritmo e gamba. (32’ st Lautaro Martinez ng)

Politano 6,5

Un incursore vero. Salta l’uomo, punta la porta e mette in difficoltà Cancelo fino alla sostituzione. (13’ st B. Valero 5 Incide in negativo, entra e la Juve segna)

Icardi 5,5

Un assist d’oro per Gagliardini, poi sprofonda tra Bonucci e Chiellini, non riesce a crearsi spazio ed occasioni

Perisic 6

Prova a innescare Icardi con un cross interessante intercettato da Chiellini. Corre con lucidità ma non affonda

Spalletti 5

Mette in campo un’Inter solida e ben organizzata, se la gioca alla pari - e forse merita addirittura qualcosa di più - fino al gol di Mandzukic.



Irrati 6,5

Nessun errore, direzione fluida e di personalità, avrebbe potuto ammonire Bentancur già nel primo tempo, un dettaglio.

