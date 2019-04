Champions, Messi trascina il Barcellona, lo United eliminato

Il Barcellona travolge il Manchester United per 3-0 e irrompe nelle semifinali della Champions League. Un Messi in versione super, autore di una doppietta nella stessa sera in cui Ronaldo saluta la Champios, e Coutinho hanno regalato il successo ai blaugrana, che adesso aspettano la vincente di Liverpool e Porto, che si affronteranno domani. La 'Pulcè è in serata di vena già dopo 16', con un'azione delle sue - saltando uomini come birilli - batte David De Gea con una grande conclusione. La rete dei catalani interrompe il predominio degli inglesi che avevano colpito anche al traversa di ter Stegen con Rashford. Il raddoppio arriva al 20', grazie ancora a Messi che si libera di Jones e, di destro, beffa De Gea, che questa volta ci mette del suo e si lascia sfuggire il pallone dalle mani. La sfera gli passa anche sotto il corpo e rotola nella porta sguarnita. L'uno-due della 'Pulcè annichilisce i 'Red Devils', che non riescono più a riportarsi in avanti, lasciando il comando delle operazioni della formazione di Ernesto Valverde. Bisogna tuttavia aspettare il secondo tempo per assistere al tris dei catalani, che fanno centro con il brasiliano Coutinho, che batte De Gea - questa volta incolpevole - con una conclusione precisa e potente che manda il pallone sotto l'incrocio dei pali. È il gol della sicurezza, che dà al Barcellona la certezza assoluta della semifinale

