Lazio, Lazzari ad un passo, Badelj in uscita

Ultimo aggiornamento: 20:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono ore decisive per il futuro di Manuel Lazzari. L’esterno della Spal 25 enne, chiesto a gran voce da Simone Inzaghi già la scorsa estate, potrebbe arrivare a Formello nei prossimi giorni. La Lazio spera di chiudere l’operazione per l’inizio della prossima settimana. Nell'affare dovrebbe entrare anche Alessandro Murgia, andato in prestito ai ferraresi lo scorso gennaio. Il cartellino del classe ’97, attualmente impegnato con l’Italia Under 21 del ct Luigi Di Biagio all’Europeo, dovrebbe essere inserito nella trattativa a titolo definitivo. Insomma, una volta finita l’avventura degli Azzurrini dovrebbe arrivare la tanto attesa fumata bianca. Intanto, la Lazio lavora anche in uscita. Milan Badelj, arrivato lo scorso luglio dopo aver terminato il contratto con la Fiorentina, sta valutando la sua permanenza nella Capitale dopo una stagione deludente. Nella prima settimana di luglio parlerà con il mister Simone Inzaghi che lo ha relegato spesso al ruolo di vice Leiva, preferendogli anche Danilo Cataldi che a suon di prestazioni ha scalato con merito le gerarchie. Il ritiro di Auronzo di Cadore sarò fondamentale per il croato per capire se restare o cambiare aria.