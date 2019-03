© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Audace pensa in grande: la vetta del girone B è -1 e la serie D non è più un sogno. Nell’ultimo turno di campionato la compagine di Marco Di Rocco si è imposta 2-1 sull’Ottavia grazie alla doppietta di Tommaso Chiti e si è lanciata verso il vertice. Il tecnico Di Rocco ha commentato a fine gara la vittoria determinante per la classifica della sua squadra: «Abbiamo disputato un’ottima prestazione contro una formazione ostica come l’Ottavia, dotata di buone individualità. Nel primo tempo abbiamo creato poco, ma la scintilla del vantaggio ci ha fatto sbloccare. Nella ripresa i nostri avversari si sono aperti per cercare il pareggio e noi abbiamo messo in evidenza le nostre caratteristiche in ripartenza segnando il secondo gol. Forse dopo avremmo potuto sfruttare meglio altre occasioni per chiudere definitivamente la gara, ma il risultato non è stato più in bilico perché l’Ottavia ha accorciato le distanze solamente nel finale».Il pareggio della capolista Pro Calcio Tor Sapienza che ha pareggiato per 1-1 con il Lavinio Campoverde ha creato un nuovo scenario di classifica. La compagine di Genazzano è andata -1 dal vertice, ma anche le altre inseguitrici hanno accorciato e in questo momento sono raccolte sei squadre in quattro punti, tra cui, oltre alle due citate, Insieme Ausonia, Sora, Pomezia e Arce. Il mister Di Rocco, però, rimane concentrato sulla sua squadra ed è convinto che l’Audace abbia tutte le carte in regola per arrivare in alto: «Il nostro obiettivo è quello di andare in serie D. Sono convinto che la nostra rosa al completo non sia inferiore a nessuno. Quindi siamo convinti di potercela giocare anche contro altre formazioni che sono state definite più accreditate a salire; forse queste hanno da parte loro il vantaggio di avere più esperienza e di essere più abituate a lottare per questi obiettivi. Noi siamo una squadra giovane e con tanta volontà di arrivare in alto. Ce la giocheremo, anche perché contro le altre cinque squadre che stanno lottando per il primo posto non abbiamo mai perso negli scontri diretti».E proprio nelle prossime tre gare di campionato prima della sosta l’Audace affronterà due importanti scontri diretti contro Arce e Insieme Ausonia, ma prima ci sarà il delicato scontro contro il Latina Sermoneta che sta lottando per la salvezza: «Dopo queste tre partite capiremo veramente dove potremo arrivare - commenta Di Rocco - Fino adesso siamo andati oltre le aspettative, i ragazzi durante questa stagione sono cresciuti tantissimo, raggiungendo un livello superiore rispetto a quello da cui erano partiti all’inizio. Un primo obiettivo a livello di crescita l’abbiamo raggiunto, adesso vediamo se riusciremo a centrare anche quello di accedere alla D. Sarebbe un’impresa unica, ma che abbiamo nel nostro dna calcistico».