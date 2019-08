Atletico Morena, preso Giannetti

L'Atletico Morena ha chiuso per l'attaccante Patrick Giannetti: «Nella giornata di ieri il giocatore conteso da molte società ha scelto l'Atletico Morena, il club dei presidenti Fabrizi. Il direttore generale Emiliano Leva ha concluso l’operazione trovando l’accordo per assicurare alla società di via Pazzano le prestazioni di Patrick Giannetti. Calciatore che non ha bisogno di presentazioni, tanta qualità ed esperienza da mettere a disposizione del collettivo targato Antoniutti».

Ultimo aggiornamento: 19:26

