Atalanta, Gasperini: «L'espulsione di Ilicic ha compromesso tutto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gian Piero Gasperini ammette la giornata storta dei suoi: «Non sempre le ottime opportunità capitano quando si è al meglio: senza togliere niente al Cagliari, tra demeriti ed episodi è stata sempre in salita per noi». L'allenatore atalantino riconosce il punto di svolta del confronto: «L'espulsione di Ilicic ha compromesso tutto nel momento in cui c'era la sensazione che potessimo riagguantarla: un rosso da polli, con Lykogiannis già ammonito e a cui nell'occasione è mancato il secondo giallo». A tre giorni dal Manchester City in Champions, il Gasp nega problemi sul piano mentale: «La squadra non è nervosa, casomai subisce tanti falli. La testa, nella ripresa, era giusta - prosegue - Ho sostituito Gomez perché è a suo agio quando si attacca, ma se il centrocampo non è ben solido è difficile fare il resto. Malinovskyi comunque ha fatto bene la sua parte. Dovevamo stare attenti a non aprire troppo spazi». Un tempo per parte, si direbbe dall'analisi gasperiniana: «Il Cagliari è stato meglio di noi nel primo tempo, quando in mezzo al campo era molto più rapido e arrivava sempre primo sulla palla - chiude l'allenatore di casa -. La difesa ha retto, c'erano i presupposti per ribaltare la partita. L'approccio, come spesso ci succede, è stato un po' lento. Dopo l'intervallo abbiamo attaccato tirando molti calci d'angolo, ma le palle inattive non sono più una nostra forza da molto tempo».