L’Astrea è pronta a ripartire. La squadra ministeriale inizierà la preparazione a Casal del Marmo lunedi 29 luglio. L’appuntamento è per tutti alle ore nove. Ventitre i giorcatori che compongono al rosa che è destinata ad aumentare di almeno tre o quattro unità. La lista del confermati comprende: Simone Mercadante( portiere), i difensori, Andrea Briotti, Ivano Dionisi, Marco Palmiggiani, Leonardo Cruciani, e Alessio Dolce. I centrocampisti sono: Nunzio Mollo, Daniele Di Benedetto, Lorenzo Aglietti e Luca Lanari. Gli attaccanti sono guidati da Simone Di Iorio che taglia il traguardo della nona stagione consecutiva, Ivan Giuntoli e Tomas Amico.Sette i giovani promossi della juniores regionale: Cymerman Rodrigo, Francesco hoffnan (portieri); il difensori, Mirco Petroni e centrocampisti, Federico Picca, Luca Sbaga, Daniele Maiuri e gli attaccanti, Gabriel Sangermano e Gianluca Terrone. Tra i nuovi figura Gianluca Avolio attaccante prelevato dal Trastevere. Come tecnico è stato confermato per la quarta stagione consecutiva Quintiliano Mastrodonato. Con lui anche lo staff composto da Maurizio Dalia (Vice), Gabriele Busico (allenatore portieri), il Professor Federico Santucci (preparatore atletico) e Carmine Aschettino ( fisioterapista).Le amichevoli: 3 agosto a Roma contro il Trastevere, 7 agosto Ostiamare- Astrea; 13 agosto Flaminia Civita Castellana – Astrea; 18 agosto Tivoli- Astrea; 20 agosto Astrea – Ostiantica; 1 settembre Astrea Passo Corese.« Puntiamo anche nella prossima stagione ad un campionato di vertice – ha detto il direttore tecnico Roberto Gasparri - come è nella nostra tradizione da qualche stagione, anche se la concorrenza è forte e attrezzata proveremo a recitare un ruolo da protagonisti»”.Sono stati svincolati: Proietti Gaffi, AlessioTagliaferri, Luca Di Minico, Francesco Botti passato al Palestrina, Enrico Rondoni, Alessio Petitta, Mirko Pioli, Mirko Ciolli, Lorenzo Spurio attaccante.