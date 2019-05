Per Ozil, Torreira e Lacazette una serata disastrosa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cech 5,5Tiene a galla i suoi con tre parate da campione, il meno colpevole in difesaPapastathopoulos 5Regge bene nel primo tempo, poi affonda con tutti gli altriKoscielny 4,5Bruciato da Giroud in tuffo di testa, male anche sul quarto golMonreal 5In affanno costante, serata da incubo anche per lui(66’ Guendouzi 5,5 Entra a gara compromessa, prova a riaprirla)Maitland-Niles 5Bene fino a quando travolge Giroud in area per il rigore del 3-0 che di fatto chiude la partita.Xhaka 5,5L’unico a salvarsi a centrocampo, corre e lotta e scheggia la traversa con un bolide da fuori nel primo tempoTorreira 4,5Inghiottito dal centrocampo del Chelsea, non si vede mai e quando ha la palla nei piedi combina guai(66’ Iwobi 6,5 Entra e pesca il gol della vita, peccato sia inutile)Kolasinac 5Sfiora il gol con un sinistro deviato, ma la sua fascia è una prateria per gli avversariOzil 5Serataccia, da uno come lui in partite del genere ci si aspetta decisamente di più. Nessun guizzo, nessun segno di vita(77’ Willock 6 E’ vivace quando entra e prova a dare la scossa)Aubameyang 5Inconsistente, fuori giri. Mai pericoloso, un attaccante così non serveLacazette 4,5Un fantasma, non fa nulla per mettere in difficoltà la difesa del ChelseaEmery 4,5Dopo tre Europa League cede il passo a Sarri, il suo Arsenal dura un tempo poi crolla, lezione all’italiana di Sarri.