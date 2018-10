Anzio, un successo per ripartire

Non se la passa bene l'ultima in classifica del girone G di Serie D. L'Anzio in queste prime quattro gare di campionato è riuscita ad ottenere un solo punto e la strada si fa sempre di più in salita. Domenica al “Bruschini” approderà il Lanusei, squadra che attualmente occupa il quarto posto. Nonostante l'avversario sia di alto livello, i ragazzi di Pisano saranno obbligati a strappare i tre punti per uscire da questa pessima situazione in graduatoria. Il successo, oltre che per la classifica, sarà fondamentale anche per il morale e per impostare la base di una serie di risultati positivi che andrebbe a rimontare il brutto inizio.

Ultimo aggiornamento: 18:32

