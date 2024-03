Successo di pubblico a Roma per la Coppa Italia di A2 e B. La capitale ha fame di basket (e di altri sport)

Due giorni di grande basket e grande entusiasmo al palazzetto dello sport a Roma. L’occasione sono le finali di Coppa Italia di serie A2 e serie B organizzate dalla Lega Nazionale Pallacanestro. Partite molto sentite in campo e sugli spalti con tifoserie molto calde, in particolare quelle di Forlì e Fortitudo Bologna, rivali storiche anche per motivi di supremazia regionale (romagnoli i primi, emiliani i secondi), che danno vita ad una finale molto tesa. La vince con merito Forlì, allenata da Antimo Martino, nato a Isernia ma romano di adozione per essere stato prima allenatore delle giovanili della Virtus Roma, poi vice allenatore in prima squadra dal 2007 al 2014. Di quella squadra che nel 2013, allenatore Marco Calvani, raggiunse la finale scudetto, persa tra mille polemiche contro la fortissima Mens Sana Siena, che poi si scoprì aver falsato diversi campionati.

Quella finale fu giocata al palazzetto dello sport proprio come queste di Coppa Italia di A2 e serie B (vinta da Montecatini in un derby in finale contro la Libertas Livorno) in un impianto rimesso a nuovo e tornato disponibile per lo sport capitolino, come si sa, dalla metà di ottobre 2023 dopo essere stato chiuso dal 2018 e rimasto abbandonato per oltre tre anni prima della ristrutturazione e la riapertura. Ci gioca la Luiss Roma nel basket di A2 maschile che ha portato anche 1500 spettatori per alcune partite e che si sta giocando con grande dignità la salvezza al primo anno di semi professionismo tra mille difficoltà. Tornerà a giocherà sabato 23 marzo in casa contro Cividale del Friuli e dopo quattro sconfitte consecutive non si può più sbagliare. Una parentesi a Viale Tiziano l’ha avuta anche la Virtus Roma 1960 che per una partita di B Interregionale ha fatto il tutto esaurito, riempiendo i 2500 posti attualmente disponibili.

Un pò come è accaduto sabato per le semifinali di Coppa con la presenza delle tifoserie delle otto squadre partecipanti, quattro per la A2 e altrettante per la Serie B, che hanno giocato tutte insieme nella prima giornata. Ieri qualche vuoto in più, ma almeno 2 mila persone hanno risposto presente.

Tanti i romani e tante le scuole basket, testimonianza che la capitale ha voglia di grande basket.

La "casa" di Oxygen Basket e Roma Volley

Il “nuovo” palazzetto è la casa anche della Oxygen Roma Basket, neonata squadra di A1 femminile che, dopo un naturale periodo di ambientamento alla massima serie, ora si sta giocando l’ultimo posto utile per i play off. In casa non ha un cammino facile, già domani sera contro la Virtus Segafredo Bologna, palla a due alle ore 19, poi il recupero contro Schio. Più abbordabili le partite contro San Martino di Lupari, in programma il 30 marzo, e soprattutto quella alla penultima giornata di stagione regolare il 14 aprile contro la Brixia che la precede in classifica di due punti. Fuori casa invece a Faenza e Venezia. La post season è ancora fattibile per le ragazze di coach Di Meglio. C’è anche la Roma Volley Club di A1 femminile, ad un punto dai play off e che domenica prossima si giocherà l’accesso in casa contro Novara, quarta in classifica e con qualche residua speranza di arrivare seconda.

E' una bella stagione per lo sport capitolino che non sia calcio, il futuro è molto roseo al palazzetto dello sport. Se a breve, come si parla, anche l'adiacente Stadio Flamino verrà rimesso a nuovo, allora Roma avrà a disposizione un'intera area, non lontana dallo Stadio Olimpico e dal Foro Italico, per lo sport.