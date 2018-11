Serie A, Pesaro dilaga contro Trieste: 103-77

Ultimo aggiornamento: 22:45

Pesaro dilaga contro Trieste. Vince 103-77 il posticipo della sesta giornata di Serie A e mette quattro punti dall’ultimo posto in classifica, ancora di Pistoia a zero punti. Il successo dei padroni di casa è costruito nei due quarti centrali con un parziale di 49-30 che di fatto spezza la partita. Mccree scrive 30 punti, Blackmon 21, Mockevicius 12 con dieci rimbalzi. Trieste paga una serata negativa per numero di palle perse, 18, e al tiro da tre, 8/30. Si salvano Fernandez con 17 punti, Wright con 15 e Strautins, 10 punti e 9 rimbalzi.Senza Janelidze, Da Ros e Sanders infortunati e con Silins non in perfette condizioni fisiche, Trieste parte forte con Peric e Strautins: 6-13 al quinto. Pesaro prova a reagire con Murray e Mccree e al nono trova la prima parità, 21-21. Il primo quarto finisce con il primo vantaggio della VL 22-21 con un tiro libero di Monaldi. I ritmi si abbassano, ma la partita resta vibrante: 26-26 al 13esimo con cinque punti in fila di Fernandez per Trieste. Pesaro prova lo strappo (31-26), Trieste rientra con la tripla di Cavaliero (36-35). Shashkov e Mockevicius ridanno fiato a Pesaro: 44-35 al 18esimo. Al riposo lungo locali avanti 46-37 con ben quattro palle perse che avrebbero potuto aumentare il vantaggio. Mccree mette 16 punti, quasi un terzo dei totali di Pesaro che tira ben 18 tiri liberi contro appena quattro degli ospiti.Pesaro riprende da dove aveva lasciato. Artis e Mockevicius regalano il massimo vantaggio: 55-42 al 24esimo. Trieste, a corto di rotazioni e in generale di idee, ha 15 palle perse, tante per pensare di rimanere in partita. Mccree e Blackmon sono ispirati, Shashkov dimostra di saper stare in campo nonostante i suoi diciotto anni di età e Pesaro allunga con decisione: 67-49 al 28esimo. Alla fine del terzo quarto Pesaro resta saldamente avanti sul 71-53. Trieste tenta un timido rientro con Knox e Peric: 8-0 di parziale e 73-61 al 33esimo. Ma il recupero resta appunto timido, Pesaro si riprende la partita anche grazie al rientro in campo di Mockevicius che sigla il nuovo +19, 83-64 al 35esimo. La partita di fatto è finita, c’è tempo per l’ingresso in campo e dei primi due punti di Luca Conti, diciotto anni a dicembre, e del centesimo punto per la VL. Finisce 103-77 con un tiro libero di Simone Giunta, anch’egli appena diciottenne.