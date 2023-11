Roma-Udinese: Renato Sanches torna ad allenarsi, ma è in dubbio. A Trigoria spunta uno striscione per Mourinho

Renato Sanches torna in gruppo. Il centrocampista ha smaltito il dolore muscolo-tendineo che lo ha tenuto in infermeria per tutta la settimana. Resta un’incognita la sua presenza nella partita di domenica (ore 18) contro l’Udinese. Mourinho potrebbe valutare anche di non convocarlo qualora non fosse realmente pronto. Tornano ad allenarsi anche Dybala e Paredes rientrati ieri dall’Argentina. La Joya non è stato impiegato nel doppio impegno dell’Albiceleste contro Uruguay e Brasile, mentre l’ex Psg ha giocato solo 20 minuti con i verdeoro. Unici assenti dalla seduta odierna Smalling, Kumbulla e Abraham. Mourinho opterà per il solito 3-5-2 composto in difesa da Mancini, Llorente e Ndicka. A centrocampo Cristante, Pellegrini e uno tra Paredes, Bove e Aouar. Sulle corsie Karsdorp e Spinazzola, in attacco Dybala e Lukaku. Nella notte all'esterno del centro sportivo è stato esposto uno striscione con la scritta: «José a vita».

Roma-Udinese, le probabili formazioni

Stadio Olimpico ore 18

Roma (3-5-2): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 14 Llorente, 5 N’Dicka; 2 Karsdorp, 4 Cristante, 16 Paredes, 7 Pellegrini, 37 Spinazzola; 21 Dybala, 90 Lukaku

A disp.: 99 Svilar, 63 Boer, 43 Kristensen, 19 Celik, 52 Bove, 20 Renato Sanches, 92 El Shaarawy, 59 Zalewski, 60 Pagano, 61 Pisilli, 67 Joao Costa, 68 D’Alessio, 17 Azmoun, 11 Belotti.

All.: Mourinho

Udinese (3-5-2): 1 Silvestri; 27 Kabasele, 29 Bijol, 18 Perez; 2 Ebosele, 24 Samardzic, 11 Walace, 32 Payero, 33 Zemura; 37 Pereyra, 7 Succes.

A disp.: 93 Padelli, 40 Okoye, 3 Masina, 5 Guessand, 16 Tikvic, 13 Joao Ferreira, 12 Kamara, 6 Zarraga , 8 Quina, 21 Camara, 4 Lovric, 17 Lucca, 26 Thauvin, 15 Aké, 80 Pafundi

All.: Cioffi

Arbitro: Massimi (Termoli)

Assistenti: Rocca-Raspolini

Quarto Uomo: Marcenaro

Var: Paterna (AVAR: Longo)