Roma, Solbakken e Belotti lavorano a parte. E il drone giallorosso fa infuriare il gabbiano

dal nostro inviato

Dopo la mattinata libera, la squadra si è ritrovata sul campo di Albufeira per l’allenamento pomeridiano. Tutti a disposizione di Mourinho tranne Solbakken, che ha svolto lavoro differenziato, e Belotti affaticato dagli sforzi di Roma-Braga (l’ha giocata tutta, l’unico). Il suo collaboratore Foti ha diretto il possesso palla della difesa, mentre Mourinho ha diretto un lavoro sulla velocità, sulla destrezza.

Un gruppo di gabbiani, infastiditi da un drone per la ripresa del lavoro, ha infastidito (e incuriosito) i protagonisti in campo intenti a scattate foto.

Mancini si è allenato con una maschera protettiva, per una botta al naso subita durante la sfida con il Braga. Allenamento intenso, Rapetti, il preparatore atletico e vice di Mou nella prima contro la Salernitana, ha diretto il lavoro atletico in maniera molto energica, chiedendo ‘il rispetto delle regole’. Sono volate parole grosse, in campo ci sta. Infine colloquio fitto tra Mourinho e Houssem Aouar, il nuovo acquisto giallorosso.