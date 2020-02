Civitanova fa il triplete, dopo lo scudetto leva a Perugia la Coppa Italia, nonostante il 33-35 del 4° set

Ultimo aggiornamento: 22:57

Vince Civitanova, ancora, per la seconda volta in 3 finali con Perugia, con Fefè De Giorgi. La Lube si aggiudica la coppa Italia stellare, delle stelle, con il meglio del volley mondiale a Casalecchio di Reno, con tanta gente che non dà la mano per evitare il coronavirus.I marchigiani aveva perso la semifinale di supercoppa con Modena, per il resto sono dominanti. Anzi, era Perugia, con 23 successi in sequenza, fra coppe e campionato. Vince Fefè, allora, come in gara5 scudetto e come in Champions league, a Berlino contro Kazan. La supercoppa è andata in Umbria, la coppa Italia torna nelle Marche, dopo il passaggio in Umbria.E’ uno spettacolo quel 33-35 valso il tiebreak, i neri della Sir spendono tanto, inseguono per tutto il match e anche nel quinto set, sul 10-6. Esulta Giulianelli, il patron delle cucine, esultano i predators, i tifosi arrivati dal Maceratese. Il derby del tifo va a Perugia, come sempre, un pubblico da calcio, da Europa, da brividi, con tre donne con il megafono, fra cui Gaia che dichiara a noi 11 anni e al collettivo 14.“Per il Perugia... combattereee”, urla Francesca, non basta a Heynen, il belga dai capelli bianchi campione del mondo con la Polonia, a Torino, un satanasso. Vinse Fefè il flemmatico, pingue, lucido, anche per Medei, in Turchia, 6 finali perse in sequenza, la settima con De Giorgi e poi adesso la sequenza virtuosa, tre in sequenza, poi arriveranno probabilmente lo scudetto (ma Trento o Modena possono eliminarla) e la Champions, con Kazan ma anche Perugia o l’Itas Diatecs Trentino insidiose.La Lube è lo sport italiano, c’è il presidente Bruno Cattaneo, federale che pensa all’olimpiade, ci sono Marco Bracci e Andrea Lucchetta della generazione dei fenomeni e fenomenale è tanto anche questa ex Macerata, pazzesca, di fronte all’uomo da un milione di dollari, Leon, il più noto al mondo, arrivato al posto di Zaytsev. L’ultimo parziale è passeggiato, con i biancorossi esultanti e la Sir proprio fuori partita, il 15-10 sporca un po’ le emozioni di cotanto evento.L’mvp è scontato, come ogni volta che trionfano le Marche, Osmany Juantorena, il leader anche dell’Italia, alla sua ultima olimpiade. Va preservato per la finale, ma il più è tornarci. Il patron della Lube Giulianelli se lo coccola, sino a quando giocherà?