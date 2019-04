Vela, bronzo per le azzurre Di Salle e Dubbini nella classe 470

Davanti a loro, solo le rivali brasiliane e cinesi, rispettivamente prime e seconde. Il bronzo, però, è azzurro. Sul podio, da terze, salgo le veliste dello Yacht club italiano, Benedetta Di Salle e Alessandra Dubbini, nella tappa italiana della Coppa del mondo (Hempel World cup Series) di vela che si è conclusa stamattina a Genova. Le ragazze azzurre hanno conquistato il bronzo nella Classe 470, dietro agli equipaggi cinese e brasiliano, cui è andato l'oro. Benedetta, 24 anni, genovese, e Alessandra, 21 anni, bergamasca, si allenano assieme dal 2014 nelle acque di Genova, esattamente dove hanno vinto la medaglia. Sono le due atlete di punta dello Yacht club Italiano. È la prima volta che una tappa del Mondiale si disputa in Italia. «Siamo davvero felicissime per questo risultato, avendo vinto una medaglia così prestigiosa a casa e circondati dall'affetto dei soci del nostro club, dove ci alleniamo - le parole di Benedetta Di Salle -. Hanno seguito la nostra barca sul campo di regata, come fossimo in Coppa America: è stato super. Grazie a tutti, siamo stati circondati da un affetto incredibile»

