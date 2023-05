Europei di ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli argento nel concorso generale a Baku

Argento vivo. Sofia Raffaeli ha conquistato la medaglia d’argento nel concorso generale individuale ai Campionati europei di ginnastica ritmica di Baku (Azerbaijan). L’azzurra ha messo a referto il punteggio totale di 129.550, primato assoluto per la ritmica azzurra individuale. A mettersi al collo l’oro continentale è stata la bulgara Boryana Kaleyn (131.000), mentre terza si è piazzata la connazionale Stiliana Nikolova (129.500), un soffio alle spalle della nostra Sofia. Che è la campionessa del mondo in carica e oggi ha ottenuto il primo podio europeo sul giro completo, un traguardo mai raggiunto da nessuna individualista azzurra prima della giornata odierna. “Sono contenta della medaglia - ha dichiarato la 19enne marchigiana di Chiaravalle -, però so che non è il mio massimo.

Sicuramente sono molto più felice rispetto alle qualifiche, perché sono riuscita a fare tutti e quattro gli attrezzi senza errori. Dedico la medaglia a tutta l’Italia, in particolare alla mia allenatrice Julie e ovviamente alla ginnastica Fabriano, alle Fiamme Oro e alla ginnastica italiana”.

Niente da fare, invece, per le Farfalle nell’All-Around a squadre. Il sestetto composto da Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris e Alessia Russo si è piazzata al quinto posto con un punteggio complessivo di 63.150. Domani si chiude con le finali di specialità, sia individuale che a squadre.