Caos cronometro, ricontrollati i tempi: la Gut trova il podio, Schmidhofer retrcoessa

Il caos durante la gara era stato evidente. E gli effetti si sono, puntuali, fatti sentire: dopo quasi tre ore di controlli dopo i “buchi” nel cronometraggio nella discesa di coppa del mondo di Crans Montana, cambia il podio della gara vinta da. Se il trionfo e il tempo dell'azzurro sono stati confermati, 1.29.77, le variazioni cominciano dal secondo gradino del podio. Confermata la posizione per la svizzerama con il tempo di 1.30.13, più vicino alla Goggia della precedente rilevazione. Cambia invece il gradino più basso: terza è diventata l'altra elveticache era quarta e che in 1.30.23 ha scalzato l'austriacaretrocessa a sua volta in quarta posizione.Scivolano indietro di una posizione ancheche diventano rispettivamente 8/a e 9/a. Il nuovo controllo è stato fatto con complicati calcoli ricorrendo anche ai risultati del cronometraggio manuale che viene sempre comunque effettuato.