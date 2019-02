Euforia Goggia: «Vittoria per nulla scontata, frutto del lavoro»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non è stato facile: ci sono state le interruzioni, con intervalli lunghi. In più mi hanno fermata a 10” dalla partenza con i bastoni già puntati fuori dal cancelletto. Però sono rimasta concentrata e ho fatto la mia gara. È stato un risultato molto meno scontato di quanto possa apparire». Cosìanalizza la vittoria diin discesa libera, prima vittoria della sua stagione cominciata in infermeria. «Ho tanta voglia di gareggiare e sciare forte, mostrare le cose di cui sono capace – ha spiegato la bergamasca - È vero che oggi ho vinto, però sto vivendo questi risultati con molta tranquillità, credo di provare maggiore gioia nell'immaginarli piuttosto che viverli, mi piace tanto lavorare per raggiungerli. Il successo è una naturale conseguenza».«Domenica non farò la combinata, mi allenerò in gigante e poi comincerò a pensare a Sochi, ad un tracciato che non conosco e che sarà un mix tra la pista degli uomini e quella delle donne», ha concluso la Goggia.