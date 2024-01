Scherma, Mormile arriva terza nel Gran Prix di Tunisi. Capolavoro contro Berder

Chiara Mormile ha conquistato la medaglia di bronzo nel Gran Prix di Tunisi nella sciabola. È la terza volta in carriera che l'atleta romana raggiunge il terzo posto del podio in una gara valida per la Coppa del mondo. La prova della sciabolatrice dell'Esercito Italiano è cominciata con il successo nel tabeelloje da 64 contro l'uzbeka Deyibekova con il punteggio di 15-12. L'azzurra classe '95 ha poi avuto la meglio nel secondo match di giornata della statunitense Skarbonkiewicz 15-10. Negli ottavi di finale un match quasi perfetto ha visto Chiara Mormile superare la romena Martis con un netto 15-4.

Nei quarti un altro capolavoro per la sciabolatrice romana che ha vinto contro la transalpina Cecilia Berder per 15-12 garantendosi così una medaglia. In semifinale lo stop contro la spagnola Martin-Portgues per 15-6 che ha comunque permesso a Chiara Mormile di conquistare un bronzo di grande valore.