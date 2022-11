Sci, la 3Tre lancia a Roma la 69a edizione dello slalom di Coppa del Mondo di Madonna di Campiglio

La 3Tre porta anche a Roma il fascino di Madonna di Campiglio che si prepara ad ospitare tra sei settimane, giovedì 22 dicembre, l’edizione numero 69 dello slalom notturno di Coppa del Mondo di Sci Alpino.

Nella Sala Laudato Sì del Campidoglio, alla presenza di Giorgio Rocca, l'ultimo campione italiano capace trionfare dopo i successi di Alberto Tomba sulla pista di Campiglio nel 2005, gli organizzatori di una delle gare più famose del circuito Alpino sono stati accolti dall’Assessore allo Sport, al Turismo, alla Moda e ai Grandi Eventi del Comune di Roma Alessandro Onorato. “Roma sta vivendo un momento importante nel recuperare un ruolo centrale anche nei grandi eventi. Accogliere lo slalom di Coppa del Mondo a Campiglio è un momento d’incontro tra realtà diverse che hanno nel turismo il loro comune denominatore”, ha detto Onorato.

Rocca ha ricordato di portare sempre nel cuore la pista di Campiglio, e quella vittoria del 2005, e ha sottolineato: “La 3Tre rappresenta per me l’evento principe della stagione nella speranza che un azzurro finalmente torni a vincerla. Sono passati 17 anni dal mio successo sul Canalone Miramonti, tanti, troppi: ma l’evento, a prescindere dal risultato, merita comunque di essere vissuto ed è questo lo spirito del tour promozionale nel quale io porto ancora con me l’entusiasmo di quella vittoria, tuttora immutato nonostante il passare del tempo”.

A presentare l'appuntamento sciistico di Campiglio è stato il presidente del Comitato 3Tre Lorenzo Conci, insieme a un altro vincitore dello slalom trentino, Ivano Edalini, primo nel 1986 davanti al più grande sciatore di tutti i tempi, Ingemar Stenmark. “Vogliamo finalmente ritrovare l’abbraccio del grande pubblico e dunque siamo particolarmente motivati nell’incontrare gli appassionati durante il nostro tour, quest’anno sarà il vero ritorno alla normalità dopo il periodo del Covid”, ha dichiarato Conci.

Presente in Campidoglio anche grande nome dell’alta moda come Anna Fendi, ospite speciale e ‘madrina’ della tappa campigliana a Roma. “Io sono un’amica della bellezza e questo evento si fonda sulla bellezza - ha spiegato Anna Fendi -. Madonna di Campiglio è una gemma preziosa che naturalmente associo a Roma, la mia città. Ecco perché credo che questo legame possa rinsaldarsi sempre più nel nome dello sci, uno sport che trasmette un profondo senso di libertà e di disciplina”.

Entrata di recento a far parte della Fondazione “Altagamma”, la “perla delle Dolomiti” (rappresentata nell’occasione dalpPresidente del Consiglio Comunale Pinzolo-Madonna di Campiglio, Monica Bonomini), si prepara alla stagione invernale. “Il tour promozionale della 3Tre va avanti ormai da un decennio e ci consente di raccontare l’evento e gli splendidi luoghi in cui si svolge, valorizzando la qualità che i nostri operatori sanno esprimere – ha spiegato il presidente dell’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, Tullio Serafini -. Siamo a Roma per il forte legame con questa città e con i tanti amici che amano la nostra località”.

Così come nelle altre tappe del 3Tre on Tour, non è mancato il contributo della memoria storica dello slalom di Campiglio, Paolo Luconi Bisti, che ha raccontato la storia della manifestazione attraverso immagini e contributi video.