Sci, "23 giorni. Il miracolo di Sofia Goggia", da venerdì 30 dicembre su Sky

A pochi giorni dall'ennesima impresa sportiva di Sofia Goggia, Sky Sport ha presentato in anteprima un’anticipazione del docu-film dal titolo: 23 Giorni. Il miracolo di Sofia Goggia. Al centro del racconto, in onda a partire dal 30 dicembre ore 22.45 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, l’indimenticabile rinascita olimpica della sciatrice azzurra: in 23 giorni dallo sconforto di un infortunio che pareva averle tolto ogni chance, alla medaglia d'argento ai Giochi invernali di Pechino 2022 La metafora della vita e della mentalità ineguagliabile di una regina dello sport mondiale.



Eravamo nel gennaio 2022, quasi un anno fa, quando Sofia Goggia cadde durante il SuperG di Cortina, il giorno dopo aver vinto la discesa. Dopo quella caduta, si pensava che per la bergamasca, campionessa olimpica quattro anni prima in quel di PyeongChang, le Olimpiadi fossero svanite. Ed invece, in 23 giorni di dolore fisico ma ancora di più dell’anima, Sofia ha realizzato qualcosa di impossibile. Una sfida con se stessa, contro il tempo. Che scorreva inesorabile. Nel docu-film si svela il percorso intimo e profondo, focalizzato sulla Goggia persona, sul suo carattere, accompagnata dalle persone che più le sono state vicino: allenatori, medici, amici. Una straordinaria storia di sport, dal valore fortemente motivazionale, come le imprese dei grandi atleti sanno essere. Il miracolo di Sofia Goggia è un dialogo sincero con Sofia, un regalo per i tanti sostenitori che raduna gara dopo gara. Una lunga intervista in cui emerge la donna e l’atleta, verso l’impresa che l’ha vista protagonista dall’infortunio nel supergigante di Cortina d’Ampezzo e le tappe che l’hanno condotta a vincere l’argento Olimpico a Pechino 2022. Un percorso lungo 23 giorni, fatto di lacrime, impegno, e costanza. Un percorso anche verso Milano-Cortina 2026: “Credo che il mio sguardo sia molto focalizzato sul presente. Perché questo che andrò ad affrontare e che sto affrontando già, sarà per tanti aspetti e può essere sicuramente il quadriennio più interessante, il quadriennio più importante della mia vita da sciatrice, perché, non dimentichiamocelo, io ho 30 anni e riuscire già ad arrivare a Milano-Cortina 2026 sarebbe qualcosa di estremamente importante. È un sogno, ma è chiaramente un obiettivo”.



23 giorni. Il miracolo di Sofia Goggia - Appuntamento con la nuova Produzione Originale di Sky Sport, è stata ideata dal direttore di Sky Sport, Federico Ferri, curata da Sara Cometti, con la regia di Leopoldo Muti e le interviste di Dody Nicolussi, venerdì 30 dicembre alle 22.45 su Sky Sport Uno e sabato 31 alle 10 anche su Sky Documentaries, in streaming su NOW, disponibile on demand.

23 Giorni. Il miracolo di Sofia Goggia

Di seguito la programmazione su Sky e in streaming su NOW

