Mondiali: Tamberi centra la finale dell'alto; avanzano Re, Folorunso e Pedroso

Vola in finale, Gianmarco Tamberi, ai Mondiali di Doha. L'azzurro centra la sfida per le medaglie senza nemmeno strafare in un gara in cui nessuno ha saltato il 2,31 fissato come quota per la promozione. Gimbo si ferma a 2.29: apre senza difficoltà a 2,17, e prosegue privo di tentennamenti cinque centimetri più su. A 2,26, arriva il primo fallo, seguito dal salto da bandiera bianca. A 2,29, il momento della verità: il marchigiano sbaglia due volte, ed è sulla strada dell'eliminazione, prima della reazione del campione che lo proietta nella finale mondiale. Eliminato invece l'altro azzurro Stefano Sottile che scavalla 2,26 ma poi sbaglia tre volte i 2,29.

Tamberi: «Tortu mi ha regalato tanta adrenalina»

Sono in tanti a non farcela: tra i più celebri, Bondarenko, Przyblko, Ghazal, Thomas, Tobe. Ma ci sono nomi di rilievo anche tra coloro che in finale ci vanno: Barshim, Ivanyuk, Starc, Nedasekau. Come dire che la finale a dodici di venerdì sarà aperta a ogni risultato.

Ottime notizie anche dal giro di pista dove Davide Re si qualifica per la semifinale dei 400 metri. L'azzurro si impone nella terza batteria con il tempo di 45”08 che è anche il quarto tempo totale. Il miglior crono del primo turno lo realizza Kirani James, di Grenada, in 44”94. Nei 400 ostacoli è semifinale anche per Ayomide Folorunso e Yadisleidis Pedroso. La Folorounso chiude al terzo posto la sua batteria in 55”20 avanzando al turno seguente con il settimo tempo assoluto, mentre Pedroso termina quarta in batteria in 55”78, 18° crono in totale. Eliminata invece Linda Olivieri (56”82).



Ultimo aggiornamento: 18:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA