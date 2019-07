Nuoto, Quadarella: «Ho puntato all'oro, ma l'argento è bellissimo: il mio mondiale resta fantastico»

Rabbia e gioia per Simona Quadarella con la seconda medaglia di questo mondiale. Non d'oro, come nei 1500 sl. «L'argento me l'aspettavo ma durante la gara ci ho creduto tantissimo all'oro. Così è un pò brutto, quando stai accarezzando la medaglia... ma sono comunque contentissima». La romana, tra rabbia e gioia, commenta così la medaglia negli 800 sl che viene dopo il titolo iridato nei 1.500 ai Mondiali di Gwangju. «Sono contenta perchè mi sembra un pò assurdo essere qui e aver tenuto testa ad un'atleta come la Ledecky che fino a tre anni fa vedevo in tv - ha proseguito l'atleta romana ai microfoni di Rai Sport -. Per me è un campionato del mondo fantastico. Non credevo di poter fare una cosa del genere. Il secondo posto è comunque bellissimo». Ultimo aggiornamento: 15:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA