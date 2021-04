Premio Fair Play Menarini, al via la 25a edizione della kermesse dedicata all'etica

Al via la 25a edizione del Premio Internazionale Fair Play - Menarini. La kermesse dedicata all’etica e al fair play nello sport si dà appuntamento a Firenze e Castiglion Fiorentino dal 30 agosto al 1° settembre 2021 Arezzo. Quella di quest'anno, fanno sapere gli organizzatori, sarà un'edizione ancor più significativa, perché cade in occasione del venticinquesimo anniversario della nascita della prestigiosa manifestazione sportiva. Da sempre in campo a fianco dei valori della tolleranza e della solidarietà. Dopo mesi di paura ed incertezza dovuti all'aggravarsi della pandemia da Covid, la kermesse ideata da Angelo Morelli e Chiara Fatai, è pronta a tornare in grande stile per spegnere le sue prime venticinque candeline, lanciando così un messaggio di ripartenza e fiducia nel futuro. L'edizione 2021 porterà infatti, a Firenze e Castiglion Fiorentino, i più grandi nomi dello sport internazionale con una serie di eventi ed iniziative in programma da lunedì 30 agosto a mercoledì 1° settembre. Una scelta voluta, quella di far slittare la manifestazione verso la fine dell'estate, non soltanto per lo svolgimento dei Giochi Olimpici di Tokyo, ma anche per permettere alla campagna vaccinale di fare ulteriormente il suo corso.

APPROFONDIMENTI ALTRI SPORT XXIV premio Fair Play Menarini, Gran finale con le stelle dello sport... ECONOMIA Premio Fair-Play Menarini, a Palazzo della Valle ufficializzati i... GIORNO&NOTTE Folla di vip e sportivi nel Salone d'Onore del Coni per... L'EVENTO Da sabato al via la settimana del Fair Play

XXIV premio Fair Play Menarini, Gran finale con le stelle dello sport italiano e internazionale

Le dichiarazioni

Nel frattempo sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, ha dichiarato che «Il Premio Internazionale Fair Play - Menarini è approdato a Castiglion Fiorentino nel 2013 e proprio nella nostra città, quest'anno, si festeggeranno i primi venticinque anni di questa consolidata manifestazione. Un avvenimento annuale che esalta il valore del rispetto dentro e fuori l'ambito sportivo e che, sin da subito, ha saputo dare lustro e visibilità al nostro territorio», così Agnelli. Che poi ha aggiunto: «Dopo l'edizione 2020, che nonostante l'emergenza sanitaria, è perfettamente riuscita, mi auguro che questo venticinquennale possa rappresentare un concreto segnale di ripartenza socio-economica per tutto il Paese e lanciare, attraverso gli sportivi che vi parteciperanno, un messaggio di ritorno alla nostra vita in perfetta armonia con il corpo e lo spirito. Ringrazio, ad uno ad uno, tutti gli attori che, in questo quarto di secolo, hanno lavorato per il raggiungimento di questo traguardo che considero solo una tappa del lungo cammino che lo Sport, con la sua capacità di guardare avanti, è chiamato a fare», così il sindaco di Castiglion Fiorentino.

Premio Fair Play Menarini: una notte con le stelle dello sport

La partnership

Come da nove anni a questa parte, il rinomato Gruppo Farmaceutico Menarini si schiera a fianco del premio in qualità di title sponsor, legando così il proprio nome ai valori condivisi dell'etica e del fair play. «La 25esima edizione del Premio Fair Play Menarini sarà l'occasione per celebrare, attraverso i valori dello sport, l'enorme sforzo che tutti noi stiamo compiendo per uscire dalla pandemia - ha dichiarato Ennio Troiano, direttore Corporate Risorse Umane Menarini - La correttezza, il rispetto delle regole, riconoscere i propri limiti e non barare per superarli, raggiungere ogni risultato basandosi esclusivamente sulla propria forza ed i propri sacrifici sono i valori messi in campo ogni giorno dagli operatori sanitari, i ricercatori scientifici e tutti coloro che sono stati e sono ancora in prima linea per sconfiggere questa terribile pandemia. Menarini è orgogliosa di poter ancora una volta essere ambasciatrice di questi valori».

Premio Fair-Play Menarini, a Palazzo della Valle ufficializzati i premiati della XXIV edizione

Gli appuntamenti

Dopo la versione «ridotta» dello scorso anno, in occasione del suo venticinquesimo compleanno, il Premio Internazionale Fair Play - Menarini tornerà a mettere in calendario, nel pieno rispetto dei protocolli anti-Covid, anche gli eventi collaterali che, da anni, lo caratterizzano configurandosi nuovamente come una tre giorni di iniziative capace di accendere i riflettori sulle grandi storie dello sport e rivolgersi alle nuove generazioni. Oltre all'organizzazione del concorso dedicato alle Borse di Studio, la manifestazione vedrà il ritorno de «Lo Sport in piazza», appuntamento dedicato alle società sportive del territorio aretino, e del talk show «I campioni si raccontano», entrambi in programma lunedì 30 settembre.

Fair Play Menarini, la categoria "Narrare le emozioni" intitolata a Franco Lauro

Non mancherà neppure, martedì 31 agosto, la cena di galà sotto le stelle organizzata a Firenze, a Piazzale Michelangelo, dal title sponsor Menarini, mentre mercoledì 1° settembre i riflettori si accenderanno sulla cerimonia ufficiale di premiazione che vedrà la presenza, nella piazza del Municipio di Castiglion Fiorentino, dei big della scena sportiva mondiale per una pioggia di emozioni a non finire. Come di consueto, il programma definitivo e l'elenco dei premiati saranno svelati nel corso della conferenza stampa che si terrà a Roma.

Fair play Menarini, premio anche a Manuel Bortuzzo

«Venticinque anni sono davvero tanti - illustra Angelo Morelli, presidente del Comitato organizzatore.- Sono stati venticinque anni intensi, scanditi da grandi emozioni e dalla possibilità di aver conosciuto personaggi incredibili, campioni nello sport e nella vita, portatori di messaggi importanti e di vero fair play. Uomini e donne di sport che, con le loro storie, ci hanno arricchito personalmente e con i quali abbiamo condiviso esperienze bellissime. Quest'anno tagliamo il traguardo della 25° edizione in un momento difficile e particolare come quello della pandemia. Sarà un'edizione che vivremo con maggiore intensità anche in virtù del messaggio che vorremmo trasmettere: un messaggio di forte volontà e di impegno unanime per uscire da un periodo buio, con la voglia di sperare che le difficoltà a cui quotidianamente dobbiamo tutti far fronte, avvicinino gli individui. Proprio con queste premesse, stiamo lavorando affinché quella 2021 sia un'edizione indimenticabile».

Ultimo aggiornamento: 13:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA