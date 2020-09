Premio Fair Play Menarini: una notte con le stelle dello sport

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -con storie, emozioni, personaggi illustri e grandi campioni italiani ed internazionali. Si è svolta nel centro storico di Castiglion Fiorentino la cerimonia del, puntuale anche quest'anno, per lanciare un messaggio di fiducia in un futuro migliore.Nella suggestiva cornice di, hanno sfilato leitaliano e internazionale condividendo con il pubblico, oltre a successi e carriere, storie di grande umanità, rispetto e impegno. Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco, secondo il quale il premio è "un simbolo di ripartenza e ottimismo" ed "un segnale forte per tutto il nostro territorio e per le sue realtà, dal mondo dello sport al comparto economico"."Anche quest'anno la cerimonia di premiazione ci ha riservato grandi emozioni", ha commentato, Presidente dell'associazione Premio Fair Play, sottolineando che la premiazione rappresenta un tentativo di "provare a ripartire dopo tante difficoltà, anche grazie a quell'atteggiamento di rispetto e determinazione che è poi la vera essenza del fair play".A condurre la cerimonia, anche quest'anno, la collaudata coppia formata dal giornalistadall'ex campionessa del mondo di pallavolo. Fra i big sul palcoscenico l'ex pallavolista cubano, campioni del calibro di, gli allenatori di calciod il tecnico del Settebello, senza dimenticare il motociclista, la giovane nuotatrice, la golfista, le sorelle dello sci alpinoe il velista, che ha ricevuto il riconoscimento nella categoria "Lo sport oltre lo sport". Assente invece, che aveva già ritirato il premio per una corsa con la Ferrari a Magny Cours.Fra iconsegnati il, conferito allo sciatore Dominik Paris, il Premio, assegnato alla FNOMCeO e alla FNOPI per il loro contributo alla lotta contro il Covid-19, il Premio Fiamme Giallevinto dalla ginnasta Gaia Di Trapani.Intenso il momento dedicato al: alla sua memoria è stata intitolata la categoriacon un premio speciale assegnato al giornalista Dario Ronzulli."La XXIV edizione del Premio Fair Play Menarini è sicuramente la più complessa che abbiamo affrontato", ha dichiarato, Direttore Corporate delle Risorse Umane del Gruppo Farmaceutico Menarini, aggiungendo "con questa manifestazione vogliamo dimostrare che, attraverso i valori del fair play, del rispetto e dell'altruismo, la collettività riesce a raggiungere risultati importanti e, al tempo stesso, vogliamo regalare un sorriso ai presenti, a quanti guarderanno la trasmissione in televisione o leggeranno di questo premio. Vedere tanti campioni tutti insieme, in un momento così difficile, è un messaggio davvero significativo".