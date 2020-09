Premio Fair-Play Menarini, a Palazzo della Valle ufficializzati i premiati della XXIV edizione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Presentata questa mattina laNella cornice di romana distorico partner della manifestazione dedicata ai valori del fair play e dell'etica sportiva, alla presenza delsono stati svelati ile iche riceveranno l'ambito riconoscimento nel corso della cerimonia di consegna in calendario il prossimo"Il Premio Fair Play Menarini è una manifestazione unica nel mondo dello sport e anche quest'anno è riuscita a garantire un vero e proprio parterre de roi di grandi campioni ed illustri personaggi – spiega–. Le qualità sportive e umane dei premiati hanno conferito al premio un carattere di eccezionalità rendendolo un riconoscimento ambito ed apprezzato in tutto il mondo. Sono trascorsi molti anni da quando il Coni ha iniziato a supportare questa iniziativa che rappresenta il lato più vero dello sport e, mai come oggi, abbiamo bisogno che i valori dell'etica, del rispetto e del fair play ci accompagnino".Tra ispiccano numerose figure storiche come l'ex pallavolista cubano, le leggende calcistichee gli allenatoriquest'ultimo coach della Nazionale italiana di pallanuoto. Al loro fianco figurano atleti rappresentativi delle più diverse discipline come il motociclistale, stelle dello sci alpino, e la golfista; giovani talenti sportivi quali la nuotatricee la ginnasta, vincitrice del Premio Fiamme Gialle "Studio e sport"; e storie di coraggio e determinazione come quella del velistaA ricevere invece ilè stata, rappresentata dal. "Se parliamo di regole e di rispetto non possiamo non fare riferimento all'agricoltura, il settore che più di tutti è sottoposto a regole scritte, e anche non scritte – dichiara. – È un settore rispettoso dell'ambiente, dei valori storico-culturali e delle persone. Se non avessimo rispetto per la terra e per l'ambiente e per i nostri agricoltori non avremmo cibo. Il fair play è la nostra sostenibilità".è ilche da otto anni lega il proprio nome ai valori dell'etica e del fair play promossi dalla manifestazione. "Quest'edizione assume un significato ancora più importante perché vuole celebrare chi, in questi duri mesi di lockdown, ha lottato, si è rialzato e non si è arreso portando avanti, nella vita di tutti i giorni, i valori del Fair Play – ha dichiarato–. Quest'anno, legando il proprio nome al Premio, il Gruppo Menarini vuole dare un messaggio di speranza, affinché i valori sani e belli dello sport siano d'ispirazione per tutti e, in particolare, per chi ha lottato duramente e sta cercando l'energia e la forza per ripartire".Previsti anche quest'annocome il, attribuito allo sciatore; ilintitolato alla memoria di Franco Lauro vinto dal giovane giornalista; e ilche, in un momento storico segnato dall'emergenza sanitaria Covid-19, verrà consegnato alla(Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri) e alla(Federazione Nazionale dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche). Insignito del, il celebre automobilistache sarà purtroppo assente il giorno della cerimonia di premiazione perché impegnato in una corsa con la scuderia Ferrari a Magny Cours in Francia."Essere qui oggi e aver potuto presentare un parterre d'eccezione anche in questo 2020 è una grande soddisfazione – dichiara–. Sarà un'edizione all'insegna della voglia di riscatto, di rinascita e di fiducia nel futuro per il mondo dello sport e per la società civile". Sostenuto anche dal, il XXIV Premio Internazionale Fair Play Menarini vedrà anche quest'anno il suo evento clou nellache, condotta da, si terrà a Castiglion Fiorentino, nel suggestivo scenario di piazza del Municipio.