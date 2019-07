Fair play Menarini, premio anche a Manuel Bortuzzo

Una serata all'insegna dello sport, del coraggio e del Fair Play, per celebrare quei campioni che hanno saputo vincere senza barare, contando solo sulle proprie capacità, senza mollare mai. Domani, a Firenze, si darà il via alla XXIII edizione del Premio Internazionale Fair Play-Menarini. Il Gruppo Menarini, title sponsor dell'evento, omaggerà gli sportivi premiati con una cena di gala che avrà come cornice uno dei panorami più belli del mondo: Piazzale Michelangelo. Ad accogliere i campioni e le istituzioni ci saranno Lucia e Alberto Giovanni Aleotti, Membri del Board di Menarini, ed Eric Cornut, Presidente di Menarini.

Tra i premiati di questa edizione spiccano campioni come il calciatore brasiliano Arthur Antunes Coimbra (Zico), il pallavolista Andrea Giani, il cestista Georgi Glushkov e la campionessa di Biathlon Dorothea Wierer. A illuminare la serata ci sarà il sorriso del nuotatore Manuel Bortuzzo che ha avuto la forza di reagire a un terribile episodio di cronaca di cui è stato vittima, diventando un esempio per tutti. «Sostenendo questa manifestazione, unica nel panorama mondiale, Menarini vuole essere cassa di risonanza di tutti quei valori belli e sani dello sport , troppo spesso dimenticati quando si vuole raggiungere un risultato. Menarini vuole celebrare le gesta dei campioni premiati, con l'augurio che siano un esempio per i più giovani, non solo nello sport, ma nella vita di tutti i giorni», ha detto Alberto Giovanni Aleotti, membro del Board di Menarini.

La XXIII edizione del Premio Fair Play Menarini continua, giovedì 4 luglio, in Valdichiana e culminerà con la cerimonia di premiazione a Castiglion Fiorentino. L'evento sarà ripreso e trasmesso in diretta da Sport Italia e sarà visibile sul canale 60 del digitale terrestre e sulla piattaforma Sky al canale 225. I Premiati del XXIII^ Premio Internazionale Fair Play Menarini sono: Kakhaber Kaladze - Fair Play; Arthur Antunes Coimbra (Zico) - Una vita per lo sport; Svetlana Khorkina e Gianni De Magistris - Personaggi mito; Gabriela Szabo e Daniele Bennati - Fair Play modello di vita; Derartu Tulu e Antonello Riva - Carriera nel Fair Play; Ivan Zazzaroni - Narrare le emozioni; Franco Causio e Georgi Glushkov - Sport e Vita; Comitato Olimpico Sammarinese - I valori sociali dello sport; Dorothea Wierer - Promozione dello sport; Mauro Balata - Fair Play e solidarietà; Federica Brignone - Modello per i giovani; Kiara Fontanesi - Fair Play e ambiente; Enrico Castellacci - Fair Play e salute; Andrea Giani - Premio speciale Sustenium Energia e cuore; Manuel Bortuzzo - Lo sport oltre lo sport; Caterina Ceccarelli - Premio Speciale Fiamme Gialle «Studio e sport».



