Parigi-Nizza, Cortina batte Sagan, Pasqualon terzo. Domani la crono individuale cambierà la classifica

Vittoria a sorpresa alla Parigi-Nizza, con lo spagnolo Ivan Garcia(Bahrein-Mc Laren), che ha conquistato la terza frazione della corsa francese. Secondo posto per Peter(Bora-Hansgrohe) seguito da Andrea(Circus -Wanty Gobert), che ha completato il podio.Da registrare una brutta caduta poco prima del traguardo per Sam, che probabilmente ha riportato conseguenze ad una spalla. Nella top ten anche il vincitore di ieri, Giacomo, che diventa leader della classifica a punti.La terza tappa, con i suoi 215 chilometri da Chalette-sur-Loing a La Châtre, ancora una volta è stata caratterizzata da pioggia e cadute, con la Circus-Wanty Gobert protagonista di giornata. La formazione professional belga, ha prima mandato in fuga Tom, rimasto da solo fino a 26 chilometri dal traguardo e poi, ha conquistato il terzo gradino del podio con Pasqualon. Protagoniste, ancora una volta le cadute, in particolare nel finale quando la tensione era alta e nel gruppo nervoso, i treni dei velocisti si stavano organizzando. A 6,5 chilometri dal finale diversi corridori sono finiti in un fossato e altri già erano finiti a terra in precedenza e così al traguardo, dopo la volata c’erano molti corridori attardati. Domani si correrà una delle frazioni più importanti della corsa, la cronometro individuale di 15,1 chilometri da Saint a Amand Montrond. Si correrà sulle strade di Juliane il francese, ora a 1’34” dal leader della generale, farà di tutto per recuperare posizioni nella generale. Nella classifica infatti, il tedesco precede Nizzolo, secondo a 13” ea 24”.attualmente è nono a 31” e la prova di domani potrebbe essere a suo vantaggio. Intanto in Francia a causa del coronavirus, aumentano le restrizioni e dopo aver limitato il pubblico alla partenza e all’arrivo, Aso sta valutando tutte le ipotesi per una eventuale sospensione della corsa.